破跨境網賭團夥 打擊3900罪犯

主犯返華自首

公安部2020年發現一條有關跨國網絡賭博平台的線索，交由重慶市公安局進一步查證。市公安局遂成立專案組，查明涉案賭博平台隸屬菲律賓一個賭博集團，通過在中國境內投放廣告、發展代理人員等方式吸引人員參賭。專案組發現集團利用旗下7個網絡賭博平台，吸引賭客註冊成會員，對方在平台上充值的賭資最終經「地下錢莊」洗錢轉移至境外流入集團帳戶，集團年均儲值流水達100億元人民幣‧下同（約110億港元）以上。