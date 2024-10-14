初生嬰黃疸照燈亡 區衞健局調查

【本報綜合報道】湖北宜昌市一名新生男嬰近日因黃疸值較高，在醫院照藍光燈治療期間死亡。宜昌市夷陵區衞生健康局上周五指，已派遣專人前往處理，並正調查具體情況，事件暫未定性為醫療事故。

家屬表示，男嬰於本月4日在夷陵區婦幼保健院順產出生，期間一直到同月8日計劃出院前未出現任何問題，醫院當日上午為男嬰抽血檢查，發現他的黃疸值過高並轉進新生兒科，卻未立即治療，到下午2時許才開始照藍光燈治療。男嬰父親當天分別送兩次母乳到醫院病房，期間男嬰一切正常，同晚深夜卻突然接獲孩子離世的消息。

醫院拒查死因 家屬不滿

男嬰家屬隨後查閱閉路電視畫面，發現護士當晚7時許為平躺的男嬰翻身，並用藍光燈照背治療，男嬰當時很活躍，但在一小時後便一動不動，護士竟在再過一小時後才發現異常。面對家屬詢問，醫院指男嬰黃疸入腦窒息導致死亡，並提出給予兩萬元（人民幣‧下同，約2.2萬港元）補償金和4萬餘元（約4.4萬港元）喪葬費，但若家屬希望追究男嬰死因，需自行尋找機構作解剖鑑定，引起家屬不滿。