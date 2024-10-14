新竹3健身教練施虐 綁起同事子女放狗咬

致男童下體重創昏迷送院 法院裁羈押禁見 台灣新竹縣竹北市3名男健身教練涉嫌虐待同事委託照顧的一對兒女，把他們綑綁吊在樹上並放狗撕咬，其中男童睾丸發黑昏迷送院。新竹地檢署聲請羈押禁見3名涉案疑犯，獲新竹地方法院批准。

4歲男童上周日深夜因傷勢嚴重送院，他遍體鱗傷引起院方懷疑遂報警而揭發殘忍虐童案件始末。檢警調查發現男童的6歲姊姊同樣滿身傷痕，拘提健身中心葉姓負責人與葉姓健身教練，在手機中發現施虐片段。片段顯示，葉男等人把小姊弟載到野外，以繩索綑綁吊在樹上後放狗撕咬。

小姊弟母疑與負責人有糾紛 除了兩名葉姓男子外，另一名鍾姓男子亦涉案落網，但他否認犯行，供稱是兩名葉男所為。小姊弟母親同為健身教練，在葉姓負責人的健身中心工作，兩人疑有糾紛。檢方同時把小姊弟母親列為關係人調查，了解她為何對子女受到虐待而不知情。虐童事件曝光後，網友發現葉姓負責人不僅開健身房，並在竹北開飲料店，紛紛給一星評論。有民眾氣憤難平行使私刑，上周六晚持棒球棍到飲料店大肆破壞，現場遺下一地玻璃碎，警方呼籲民眾務必冷靜。

有飲料店常客透露，小姊弟平時以「爸爸」稱呼葉男，以為兩人是葉男親生。他經常看到葉男在飲料店小房間內毆打4歲男童，曾不忍心規勸，但對方竟稱「小孩很難教，在管教小孩」。新竹地檢署表示，將秉持勿枉勿縱原則，持續深入辦理兒童虐待案件，並加強與醫療、社福單位緊密合作，為受害兒童及其家庭提供全面支持與輔導，確保其未來能夠得到妥善照護與心理重建。本報綜合報道