電動車爭端談判完結 華稱與歐分歧大

【本報綜合報道】中歐雙方近日就歐盟電動車反補貼案開展20多天磋商，中方團隊已返回國內。中國商務部新聞發言人上周六表示，中歐技術團隊在一些領域取得重要進展，但歐方始終未積極回應涉及中歐業界核心關切的問題，雙方還存在重大分歧，到目前磋商仍未達成雙方均能接受的解決方案。中方已正式邀請歐方盡快派技術團隊來華，繼續下一階段面對面的磋商，爭取早日達成妥善解決方案。

續推動面對面磋商 談及磋商有何進展時，發言人稱商務部部長王文濤9月19日曾與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，雙方一致同意繼續推動歐盟對華電動車反補貼案價格承諾協議談判。自9月20日開始20多天中，中歐技術團隊在比利時布魯塞爾共舉行8輪密集磋商。經過艱苦努力，雙方在一些領域取得重要進展。

發言人稱中方一直本着最大誠意及善意與歐方對話磋商。中方認為，包括在華歐資企業在內不同類型中國企業已授權中國機電商會，提出代表行業整體立場價格承諾方案，是當前中歐磋商基礎。如歐方在與中方磋商同時，又與部分企業單獨展開價格承諾談判，將動搖談判基礎及互信，會給雙方磋商帶來干擾，不利於推進磋商整體進程。中方希望歐方展現誠意，認真對待業界核心關切，在當前磋商基礎上盡早達成各方均能接受解決方案。