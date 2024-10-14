會晤李強 越南主席：堅決反台獨

【本報綜合報道】中國國務院總理李強上周六在河內越共中央駐地，會見越共中央總書記、國家主席蘇林。蘇林表示，越方堅決恪守一個中國原則，堅決反對一切形式的「台獨」分裂活動。

李強：願擴大經貿合作 李強指出，中方願意同越方持續做大經貿合作蛋糕，積極研究試點建立跨國經濟合作區，拓展資訊科技、新能源、數碼經濟、重要礦產等新興領域合作，深化人文交流，希望雙方同步推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」，提升智能海關「軟聯通」，為提升貿易投資便利化水平、維護供應鏈穩定暢通，提供堅實的支撐。

蘇林稱，越方願同中方以明年兩國建交75周年為契機，維持經常高層往來，密切黨際、立法機構、社會民間等各領域交流，深化貿易、投資、金融、農業、地方等務實合作。

蘇林又表示，越方支持共建「一帶一路」倡議和三大全球倡議，願同中方加強在多邊框架內的溝通協作，為促進區域和世界和平與繁榮做出更大貢獻。

李強昨日與越南總理范明政會談，兩人共同見證關於互聯互通、海關、民生、教育、農產品貿易、新聞傳媒、銀行等領域10份合作文件簽署儀式。