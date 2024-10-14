巨資購20無人機頻墜毀 台海巡：6年僅3例

被指防範大陸人偷渡不力 台灣海巡署昨日回應斥資9,000萬新台幣（約2,175萬港元）採購20架無人機，卻因不耐強風而屢屢墜毀的報道，指自2018年使用無人機執行海上執法及偵搜工作以來，僅發生3次墜海，事故率正常。

報道稱，海巡署2019年在北中南東等分署成立無人機區隊，去年在偵防分署成立空中作業隊，但採購機型屬「陸飛型」而非「海飛型」，因不敵強風而屢屢墜機，令海上偵搜無用武之地。今年接連發生兩宗大陸人士偷渡事件，反映海巡署相關法規、設備及人力均不到位，包括沒有海上交通安全法，更與無人機頻傳墜機有關。

稱最多可應付６級風 海巡署表示，目前海上航行秩序，是由海巡配合業務主管機關的法規命令協助執法，有關業務主管機關是否研訂專法，優先尊重主管機關專業。海巡署指出，採購的無人機並無「陸飛型」或「海飛型」之區分，目前使用的單旋翼機型，可於6級風環境下起降，已是無人機科技極限，且單旋翼機型在長距離飛行時表現更佳。現有守望哨均依照勤務需求，配置固定式探照燈或手持式探照燈，編裝率已達100%。

海巡署為提升偵搜監控範圍，強化海上目標偵知識別能力，上月13日向海洋委員會提報2026年「海空一體，精銳海巡」全盤構想重大中長程計劃，未來將依勤務實需，建置各式無人飛行載具等監偵設備，以提升不同範圍之空中監偵效益，屆時將可大幅提升海域偵搜監控能量。

海巡署坦言，海巡人力有限、海上民力無窮，來自海上的威脅有增無減，除持續就充實人力、精進勤務派遣、運用科技輔勤等方式，從岸際、海域及空中等三面向推動具體策進作為外，將以加重獎勵通報等方式，鼓勵民眾提供走私、偷渡等不法情資，並呼籲民眾於海上發現異常目標，立即通報海巡查處，藉由政府與民間通力合作，確保台灣海防的安全。本報綜合報道