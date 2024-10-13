10月13日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月13日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
英動物園誕兩瀕危非洲企鵝
英國赫特福德郡動物園上周四宣布，今年8月兩隻非洲企鵝幼崽在園內成功孵化，目前健康成長，甚至比同類幼崽更早開始走出巢穴，表現獨立。園方表示，利亞姆和諾埃爾性格頑皮、充滿活力，牠們一直形影不離，深受管理員和遊客歡迎。非洲企鵝屬瀕危物種，估計野外數量僅有4萬隻。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241013-1013_00180_063/英動物園誕兩瀕危非洲企鵝
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc