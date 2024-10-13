兩岸國際

英動物園誕兩瀕危非洲企鵝
英國赫特福德郡動物園上周四宣布，今年8月兩隻非洲企鵝幼崽在園內成功孵化，目前健康成長，甚至比同類幼崽更早開始走出巢穴，表現獨立。園方表示，利亞姆和諾埃爾性格頑皮、充滿活力，牠們一直形影不離，深受管理員和遊客歡迎。非洲企鵝屬瀕危物種，估計野外數量僅有4萬隻。
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