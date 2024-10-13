華電商疑阻非法產品不力 歐盟要求提供更多資料助查
【本報綜合報道】歐盟委員會懷疑中國電商平台拼多多旗下海外平台Temu未能採取足夠措施，阻止非法產品銷售，上周五要求該公司提供更多資料以供調查。
歐盟委員會表示，已根據《數碼服務法》向Temu發送資訊請求，要求針對平台上存在和再次出現銷售非法產品的貿易商，提供相關緩解措施的內部文件和詳細資訊。歐盟還要求Temu就限制與消費者保護、公共衞生和用戶福祉方面相關風險所採取的行動、向消費者個性化促銷的推薦系統、保護用戶個人資料風險，提供更多數據和資訊。
根據《數碼服務法》嚴厲審視
Temu必須本月21日或之前提供上述資訊，委員會評估Temu的答覆後，將確定後續行動。這是今年5月底Temu被歐盟列為超大型在線平台並根據《數碼服務法》接受最嚴厲審視以來，第二次被要求提供資訊。
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