華電商疑阻非法產品不力 歐盟要求提供更多資料助查

歐盟委員會表示，已根據《數碼服務法》向Temu發送資訊請求，要求針對平台上存在和再次出現銷售非法產品的貿易商，提供相關緩解措施的內部文件和詳細資訊。歐盟還要求Temu就限制與消費者保護、公共衞生和用戶福祉方面相關風險所採取的行動、向消費者個性化促銷的推薦系統、保護用戶個人資料風險，提供更多數據和資訊。