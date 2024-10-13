墨爾本6少年持刀闖商場斬傷3人

【本報綜合報道】澳洲維多利亞省墨爾本唐卡斯特一個商場上周五傍晚發生持刀傷人案，多名少年當眾追斬和毆打3名少年。警員荷槍實彈趕至，當場拘捕6名10多歲少年。3名傷者情況嚴重但無生命危險，獲送醫院治理。一眾商場顧客目擊全程不斷尖叫，事後仍心有餘悸。

警方荷槍圍捕施襲者 事發於唐卡斯特韋斯特菲爾德商場，多名身穿連帽衞衣的少年追打3名白人少年，期間闖入一間快餐店用餐區域，當時有多名顧客。施襲者抄起餐廳座椅揮打目標，一眾顧客和保安見狀從中介入阻撓時，施襲者突然亮刀，導致途人倉皇四散尖叫。施襲者轉移陣地追打目標，並在一間服裝店地上留下血漬。軍裝警員接報趕抵商場，封鎖多區圍捕施襲者，並救出傷者。

維省警方同日通報，初步調查顯示打鬥在商場的美食廣場開始，3名少年不同程度受傷，一人上半身疑被刺傷，一人背部被割傷，一人手臂有撕裂傷，接受治理後情況穩定。多名華人目擊者在社交平台留言指，當時一名白人少年的鼻受傷流血，獲快餐店顧客拉開照顧，但施襲者仍在周邊對峙徘徊，試圖接近，更直接衝入人群攻擊。