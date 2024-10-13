韓被指遣無人機挑釁 朝警告倘再犯將反擊

北韓外務省上周五通過朝中社發表重大聲明，斥韓軍無人機滲透至平壤，形容是嚴重的政治、軍事挑釁行為，將安排一切攻擊手段保持備戰狀態。外務省警告，若韓方無人機再次滲透及侵犯朝方領空，將不予警告並立刻採取相應行動。

聲明稱，繼本月3日和9日後，韓方無人機還於10日晚飛入平壤中區域上空散布反朝傳單，情況令人憤慨。韓方無人機滲透侵犯北韓國家主權與安全，違反國際法。北韓國防省、總參謀部和軍隊各層級已開始準備應對一切情況，敦促韓方立刻停止可引發雙方武力衝突乃至戰爭的不負責任且危險的挑釁行為。

南韓國防部長金龍顯上周五出席國會針對軍事法院展開的國政監查會時，否認朝方指控並稱韓軍從未參與上述活動，因此不了解相關情況。聯合參謀本部一名負責人稱，韓軍未向朝方滲透無人機，將確認是否民間組織所為。聯合參謀本部昨日表示，北韓前晚至翌日清晨向南韓空飄約20個垃圾氣球，其中10個在江原道鐵原郡着陸，當中未發現有害物質。

美日韓擬年底再辦領導人峰會 南韓總統府官員昨透露，美國總統拜登提出年底前再次舉行美日韓領導人峰會。南韓官員表示，在美國即將舉行大選以及日本更換領導層的情況下，今次峰會目標是確保美日韓三國保持合作。美國國務卿布林肯在老撾出席東盟會議期間向韓方轉達，拜登提議基於去年大衞營峰會的精神，再次召開美日韓峰會。南韓總統尹錫悅回應稱，將繼續與美方保持密切溝通，期望年底前有機會再會面。

另外，美國副國務卿坎貝爾本周將分別訪問南韓和日本，討論三邊合作並談及峰會計劃，可能在下月的亞太經合組織（APEC）峰會和二十國集團（G20日）峰會期間舉行。本報綜合報道