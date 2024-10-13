尼加拉瓜宣布與以國斷交

【本報綜合報道】以巴衝突持續加劇之際，尼加拉瓜上周五斷絕與以色列的外交關係。

尼加拉瓜副總統穆里略（Rosario Murillo）宣布與以色列斷交，理由是以色列攻擊巴勒斯坦土地。她批評以色列對巴勒斯坦人實施種族滅絕，又形容以色列政府是法西斯主義的戰犯政府。