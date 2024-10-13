兩岸國際

尼加拉瓜宣布與以國斷交

尼加拉瓜批以色列種族滅絕巴人。（Getty Images圖片） 尼加拉瓜批以色列種族滅絕巴人。（Getty Images圖片）
尼加拉瓜批以色列種族滅絕巴人。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】以巴衝突持續加劇之際，尼加拉瓜上周五斷絕與以色列的外交關係。
尼加拉瓜副總統穆里略（Rosario Murillo）宣布與以色列斷交，理由是以色列攻擊巴勒斯坦土地。她批評以色列對巴勒斯坦人實施種族滅絕，又形容以色列政府是法西斯主義的戰犯政府。
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