10月13日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月13日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
尼加拉瓜宣布與以國斷交
尼加拉瓜批以色列種族滅絕巴人。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】以巴衝突持續加劇之際，尼加拉瓜上周五斷絕與以色列的外交關係。
尼加拉瓜副總統穆里略（Rosario Murillo）宣布與以色列斷交，理由是以色列攻擊巴勒斯坦土地。她批評以色列對巴勒斯坦人實施種族滅絕，又形容以色列政府是法西斯主義的戰犯政府。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241013-1013_00180_028/尼加拉瓜宣布與以國斷交
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc