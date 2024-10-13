以向聯國駐黎部隊開火 美法意西譴責

【本報綜合報道】美國、法國、意大利和西班牙上周五譴責以色列向聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）開火。法國外交部批評以色列兩度襲擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊營地，前後造成4人受傷，召見以色列駐法國大使，並指襲擊嚴重違反國際法，必須立即停止。

以軍辯稱發現威脅 以軍襲擊黎巴嫩南部納古拉地區的UNIFIL哨塔，導致兩名斯里蘭卡士兵受傷。以軍承認應為事件負責，事件將接受最高層級調查，同時辯稱士兵當時發現威脅並開火，威脅源距離哨塔約50米，導致UNIFIL受波及，事前已要求UNIFIL留在掩體內。聯合國副秘書長拉克魯瓦則稱，有理由相信以軍部分開火是直接針對UNIFIL。UNIFIL又指以軍車輛推倒聯合國場地障礙物，反映事態嚴重。

美國總統拜登強調，他絕對且肯定地敦促以色列停止在與黎巴嫩真主黨衝突期間，向聯合國維和人員開火。意大利總理梅洛尼和西班牙首相桑切斯聯合譴責以軍襲擊維和部隊，形容攻擊不合理應立即停止。斯里蘭卡外交部強烈譴責以軍襲擊，造成斯里蘭卡維和人員受傷。英國政府譴責以方的襲擊行動，對事件「感到震驚」，並敦促衝突各方遵守國際法。