無視普京警告 北約日內核演習

呂特

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京日前警告，任何北約國家向烏克蘭提供遠程導彈襲擊俄羅斯，將視為直接參戰。北約秘書長呂特上周五強調，北約國家不應也不會理會普京的威脅，會透過周一開始的北約年度核演習，向俄羅斯表明北約已準備好回應任何威脅。對於西方未允許烏克蘭使用導彈襲擊俄羅斯境內目標，他不認為這會導致烏克蘭弱小或改變戰爭結果。

周一舉行的「堅定正午」（Steadfast Noon）演習將由比利時和荷蘭主辦，來自13個國家的2,000名軍事人員和約60架飛機將參加，其中包括F35A戰鬥機和B52轟炸機。演習將持續約兩周，期間不會使用任何實彈武器，但會模擬戰機攜帶美國核彈頭的任務。大部分演習在距離俄羅斯約900公里的北海舉行，北約官員指俄方已獲悉有關演習。呂特指，整場演習重點區域將放在英國、北海，還有比利時和荷蘭。

中俄美法英將開會討論核政策 俄羅斯副外長里亞布科夫透露，聯合國安理會常任理事國、擁有核武的俄羅斯、美國、中國、法國和英國將於未來兩周在美國紐約舉行會議，商討更詳細、具體的協調計劃。里亞布科夫未提及上述會議的具體日期，也未透露出席會議的官員級別。俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫稱，即將舉行的會議，很可能與俄羅斯宣布修改核威懾政策，而西方借此進一步對俄施壓有關。