擬派教官訓練烏軍 英被指增介入戰爭

分析稱象徵北約軍事設施恢復實質部署 英國《泰晤士報》上周四報道，英軍考慮派出教官赴烏克蘭訓練烏軍新兵。有烏軍消息人士認為，英軍教官抵烏發出一個有力的政治軍事信號，象徵北約軍事基礎設施恢復在烏克蘭的實質部署，可震懾俄羅斯。英軍同時可從烏軍身上學習戰鬥技巧，並測試新型武器。

根據計劃，英軍教官小組將抵達烏克蘭西部，在秘密地點為即將上戰場的烏軍新兵提供密集訓練。有英國國防部消息人士透露，計劃可節省金錢並解決烏軍赴英受訓的部分後勤問題。消息人士續稱，由於英軍教官在烏部署地點遠離前線，相信風險並不高。英國國防部發言人回應指，英方堅定不移支持烏克蘭，軍訓計劃將延長至明年。英國仍與烏克蘭合作夥伴密切討論，如何提供最好培訓。

節省金錢 解決後勤問題 到目前為止，以貨車司機及店主為主的烏軍新兵入伍後送往英國受訓，部分人抵達時甚至穿着便服。他們在為期5周的密集訓練期間，學習如何使用武器。英軍會為每名烏軍新兵提供裝滿必需品的背包，讓他們回國後與所在部隊同袍接受專門訓練。俄烏戰爭全面爆發後，逾10萬烏軍士兵在海外完成受訓，主要在英國、波蘭、法國及德國。

烏克蘭冀激勵法國倣效 有法國官員表示，作為歐盟任務一部分，法軍已培訓近1.5萬名烏軍。法國總統馬克龍早前提出向烏克蘭派出北約部隊的可能，後來有消息稱法國尋求組建有意向烏克蘭派遣軍事教官的歐洲國家聯盟，提升訓練效率，英國國防部內部遂展開討論。烏克蘭消息人士希望，英國能激勵法國倣效派出軍事教官進入烏克蘭。中國現代國際關係研究院歐亞研究所副所長陳宇稱，西方對俄烏戰場的介入力度確實是在上升，實際上加大了失控風險。本報綜合報道