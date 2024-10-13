颶風襲美增至18死 拜登將視察佛州

【本報綜合報道】颶風米爾頓日前吹襲美國佛羅里達州，截至上周五造成至少18人死亡，仍有約200萬戶居民停電。總統拜登同日引述專家估計，颶風造成損失高達500億美元（約3,900億港元），強調聯邦政府正提供一切所需資源來處理災情。他將於今日視察佛州災區，並表明願意與州長德桑蒂斯會面。

米爾頓及龍捲風橫掃佛州期間摧毀約150幢房屋，令電線杆和樹木倒塌。風暴潮造成嚴重水浸，救援人員繼續救出被洪水沖至墨西哥灣的民眾。全州29%油站無燃料供應，在重災區坦帕灣和聖彼得斯堡比例上升至73%。颶風影響仍在評估，不排除死亡人數繼續增加。

風災成總統選舉焦點 拜登稱將要求國會撥出更多資金賑災，包括針對小型企業的災難貸款計劃，為額外的災難援助資金開綠燈，並已接觸國會共和黨人。德桑蒂斯早前被指拒絕接聽民主黨總統候選人賀錦麗來電，拜登指德桑蒂斯一直非常合作，並稱只要對方有時間，便會會面。

風災繼續成為總統選舉焦點，共和黨總統候選人特朗普早前暗示拜登政府應對風災缺乏計劃，導致共和黨選民被拋棄，而且讓「美國人被淹死」。賀錦麗和白宮指摘特朗普操弄政治，拜登批評共和黨競選團隊談論風災的方式太「非美國式」。有陰謀論指美國政府控制天氣造成風災，拜登稱不認為特朗普是造謠的罪魁禍首，形容對方只是最多嘴，又強調散布風災謠言者將付出代價。