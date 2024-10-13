稱伊朗刺殺威脅增 特朗普索軍機護出行

拜登允提升至現任總統保安待遇 美國前總統、共和黨總統候選人特朗普兩度經歷刺殺未遂事件，並面臨伊朗暗殺威脅。特朗普競選團隊與白宮幕僚長齊恩茨和特勤局代理局長羅維聯絡，要求提供軍用飛機及裝甲車輛保護。總統拜登上周五回應指，已指示相關部門為特朗普提供現任總統級別的保安措施，更開玩笑指只要特朗普不要求F15戰機便可以。

知情人士透露，特朗普競選團隊對來自伊朗的持續威脅感到擔憂，向美國政府提出加強保安措施的要求。由於特朗普將在競選活動最後數周奔波各地拉票，競選團隊希望配備能夠擊落地對空導彈的軍機、有熱成像監控功能的無人機等其他軍事裝備，更要求提供通常由現任總統使用的特殊裝甲車。

冀特勤局增加防彈玻璃庫存 競選團隊希望特朗普出行乘坐軍用飛機，擴大對特朗普住所和集會場所的飛行限制。競選團隊還要求特勤局在數個關鍵搖擺州增加防彈玻璃庫存，為負責加強總統安全保障的地方執法部門提供更多資金等。特勤局目前需要特朗普一方至少提前一周通知，才能提前準備好防彈玻璃。惟助手認為特朗普日程安排會隨民調結果及競選策略而變化，提前一周通知不切實際。

拜登強調，如果特朗普的需求在合理範圍內便沒有問題，但如果超出便不應該得到。有美國高官表示，特朗普競選團隊一些要求已在考慮中。有官員稱特勤局已經為特朗普競選集會提供防彈玻璃，但一次能夠配置的數量有限。拜登政府對特朗普競選團隊的表態感到失望，認為對方把伊朗威脅政治化。

憂安全問題限制競選活動 特朗普競選經理懷爾斯兩周前寫信向特勤局抱怨，未能提供足夠全面的保護計劃，安全威脅限制了特朗普的競選活動，部分活動被迫縮小規模。特勤局發言人古列爾米證實，特朗普正接受最高級別保護，國防部定期提供協助，包括爆炸物處理、安排警犬及空中運輸。特勤局還為特朗普住所和出行實施臨時飛行限制，並在對特朗普的安全保障中運用無人機、反無人機監視系統等先進技術。

特勤局為總統、副總統、前總統及直系親屬提供保護。不過，考慮到成本及保護對象的公共影響力等因素，特勤局對每個保護對象設定的保安等級也有區別，從高到低分別為總統、副總統、前總統。由於民主黨總統候選人賀錦麗是副總統，因此她可以得到海軍陸戰隊保護，並乘坐「空軍二號」軍用飛機。本報綜合報道

拜登笑稱別要求F15戰機便可以。 拜登 警方拘捕另一名槍手（圓圖）並檢獲槍枝等物品。 特朗普兩度遭遇刺殺未遂，第一次行兇者被擊殺。 齊恩茨 特朗普 羅維