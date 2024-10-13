睇真鯊變睇機械鯊 海洋世界稱高造價

專程到訪小梅沙 入場遊客表「驚訝」 深圳鹽田區小梅沙海洋世界自十一長假首日開始試營業，7天假期共接待超過10萬人次旅客，但實際體驗引發不少爭議。有遊客不滿館內展出機械鯨鯊，購買價格不菲門票竟是參觀假魚。館方解釋指，活鯨鯊已禁止交易，人造鯨鯊耗資數百萬元人民幣建造。

四口家票價近900元 小梅沙海洋世界總建築面積13.25萬平方米，由5大展館及4大表演場組成，展示200多種珍稀動植物和15萬尾海洋生物，是深圳最大海洋主題公園。成人票價240元（人民幣‧下同，約264港元），小童票價150元（約165港元）。若一家4口入內參觀，門票費達800元（約880港元）。

館內的人造鯨鯊在網上引起爭議，有人認為高價看假鯨鯊不值得。但有人指出，不用禁錮真鯨鯊有助環保生態。小梅沙海洋世界引入17項科技互動區域，利用3D、全息投影等技術展現海洋文化，尤其是極地飛行影院吸引不少目光。不過，科技裝置表現不盡如人意，互動設備常常出現靈敏度不夠問題，甚至在關鍵時刻故障。

試業多甩漏一肚氣 有遊客表示，館內指示牌很少及缺乏專業引導員，許多遊玩路線和節目安排讓遊客感到茫然，不少人甚至覺得展區過於擁擠。對於帶着孩子的家庭而言，儘管見到北極熊和白鯨等海洋生物，孩子們的興奮卻因場館布局及娛樂項目單一而消減。有家長指，如果有專業講解和引導，體驗會更佳，並願意為專業講解付費，讓孩子能在遊玩過程中學到新知識。本報綜合報道