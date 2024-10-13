收賄2.5億 西藏政協前副主席判死緩

【本報綜合報道】天津市第一中級人民法院昨公開宣判，西藏自治區政協前黨組成員、副主席姜杰受賄一案，以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，同時追繳其查扣在案受賄所得財物及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明，姜杰2000年至2023年利用擔任山東省青島市黃島區委副書記、區長，以及西藏自治區黨委常委、常務副主席等職務上便利，為相關單位及個人，在行政審批、工程承攬、土地出讓及職務晉升等事項上提供協助，非法收受超過2.25億元人民幣（約2.5億港元）財物。法院認為，姜杰行為構成收賄罪，且金額特別巨大，使國家及人民利益遭受特別重大損失。鑑於被告歸案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓物，受賄所得財物及孳息絕大部分已追繳到案，具有法定及酌定從輕處罰情節，遂作出上述判決。