余華英拐童案二審 受害女子斥無悔意

指庭上無流眼淚 僅記得有利細節 雲南省大理州婦人余華英拐賣17名兒童案件轟動全國，貴州省貴陽市中級人民法院前天宣布休庭，將擇期宣判。現已成功尋親、受害女子楊妞花透露，余華英在庭上沒有流過一滴眼淚，亦沒有道歉，只記得有利自己細節。

案情指，余華英1993年至2004年夥同丈夫王加文（另案處理）及另一名男子龔顯良（已故），在貴州省、雲南省及重慶市等地流竄，物色合適拐賣的兒童，受害人數多達17人，來自12個家庭，其中5個家庭一次過被拐走兩名孩子。

當得悉上述案件前天重審一審後，大批正在尋親民眾當天在法院門外聚集，紛紛舉起尋人啟事紙牌，楊妞花亦專程提前兩天從河北省邯鄲市出發。1995年，時年5歲的楊妞花被余華英從貴陽拐賣到邯鄲，直至2021年5月成功與姊姊相認，卻驚聞親生父母在自己被拐後兩年內，因承受不到打擊而離世。她曾在父母墳前立誓，一定要讓人販子得到嚴懲，會為此死磕到底。

對受害童增至17人感氣憤 楊妞花走進法院前稱，她每次均光鮮亮麗參與庭審，目的只為告訴被告：「我要讓她（余華英）看到，現在的我過得很好。」談及受害數目由11人增至17人時，她大感氣憤，質疑被告只是怕死，根本沒有後悔：「沒想到她（余華英）心裏還藏了那麼多被她拐賣的孩子（沒有交代）。」

經過長達7小時審訊，楊妞花接近傍晚終於離開法院。她透露余華英在庭上態度惡劣，只記得有利細節，一遇到不利事實就會說「不記得」，甚至否認主謀身份，只是幫忙去賣孩子，沒有從中收錢。她提及，余華英在最後陳述時承認罪有應得，希望得到一次重新做人機會。

楊妞花另提及，她與余華英曾在庭上兩度對視，感覺對方眼神非常不友善，又指目前恨意比起之前更強：「檢方當庭給的建議量刑仍然是死刑，但是沒有當庭宣判，我希望等宣判的時候能拿到這個結果。」代表楊妞花的律師則稱，余華英在庭上已認可檢方起訴拐賣案事實，沒有認可其中一些細節。本報綜合報道