王毅：各國應凝聚和平信念 護世界安寧
【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅上周五在北京，出席中國國際友好大會暨中國人民對外友好協會成立70周年紀念活動歡迎宴會並致詞。他提出，要不斷凝聚各國人民追求和平的信念，共同守護世界安寧。
「世界進新動盪變革期」
王毅指環顧全球，百年變局正加速演進，世界進入新的動盪變革期，和平猶如空氣和陽光，不應由少數國家少數人獨享，而應由所有國家所有人共享。他強調，中方始終不渝走和平發展道路，堅持獨立自主的和平外交政策，奉行和平共處五項原則，既通過爭取和平國際環境發展了自己，又以自身發展維護了世界和平。
中方歡迎更多國際有識之士積極投身人民友好事業，為構建人類命運共同體貢獻更多智慧和力量，願與各國人民堅持友好理念。塞爾維亞前總塔迪奇、柬埔寨-中國友好協會主席艾桑奧、日中文化交流協會副會長兼理事長栗原小卷分別代表外方致詞，稱願繼續與對外友協緊密聯繫合作，共同致力消除誤解、消弭衝突，為人類帶來和平、發展與機遇。
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