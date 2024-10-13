王毅：各國應凝聚和平信念 護世界安寧

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅上周五在北京，出席中國國際友好大會暨中國人民對外友好協會成立70周年紀念活動歡迎宴會並致詞。他提出，要不斷凝聚各國人民追求和平的信念，共同守護世界安寧。

「世界進新動盪變革期」

王毅指環顧全球，百年變局正加速演進，世界進入新的動盪變革期，和平猶如空氣和陽光，不應由少數國家少數人獨享，而應由所有國家所有人共享。他強調，中方始終不渝走和平發展道路，堅持獨立自主的和平外交政策，奉行和平共處五項原則，既通過爭取和平國際環境發展了自己，又以自身發展維護了世界和平。