李強與星總理會面 允增戰略溝通

【本報綜合報道】中國國務院總理李強上周五在老撾萬象出席東亞合作領導人系列會議期間，會見新加坡總理黃循財。李強表示，中方願與星方加強戰略溝通協調，堅定支持彼此維護核心利益，持續築牢政治互信基礎，把握好中星關係的正確方向。

李強指出，明年中星將迎來建交35周年，中方願與星方以此為契機加強發展對接，雙方要拉緊經貿紐帶，積極發掘更多利益聯結點、合作增長點，拓展先進製造、數碼經濟、人工智能等前沿領域合作，深化教育、文旅、青年、地方交流合作，更好促進共同發展。中方願與星方加強多邊協調配合，堅持開放包容，堅定促進貿易投資自由化便利化，加快推進區域經濟一體化進程，共同維護亞洲和平穩定發展。

黃循財：奉行一中政策 反對台獨 黃循財表示，星方堅定奉行一中政策，反對「台獨」，不會被「台獨」勢力利用。星方願與中方密切高層交往，持續增進互信，推進經貿、數碼經濟、第三方市場等領域合作，密切人文交流。此外，星方支持中方加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）和《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA），願與中方保持國際多邊事務溝通協調，共同反對保護主義，為促進地區和平、穩定和繁榮作出更大貢獻。

李強訪問越南河內期間，中國與越南將會簽署新協議，協議內容包括加強鐵路連接和農業貿易。除了昆明-海防鐵路線外，兩國計劃升級另一條從廣西到河內的鐵路，並可能新建連接深圳和海防的鐵路。