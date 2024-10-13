台總預算案陷僵 藍營指行政院欠誠意

【本報綜合報道】台灣明年度總預算遭國民黨和民眾黨團四度擋下，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰上周五邀朝野黨團幹部餐敍近兩小時，希望化解僵局。國民黨團總召傅崐萁表示，對於飯局非常遺憾，行政院還沒學習尊重民意。惟卓榮泰指氣氛相當不錯，盼望大家快樂地往前走。

飯局未能紓緩分歧 立法院會繼續質詢卓榮泰施政報告，國民黨立委李彥秀關切，朝野和解飯的結果是否在預料當中，質疑已破局沒有共識。卓榮泰稱餐敍結果是從好的方向開始，希望能啟動新的朝野協商過程。他認為，沒有一件事剛開始談就有結果，餐會上充分了解雙方立場，也表達過很多次原則性問題，面對面交談是非常寶貴的經驗，可繼續往下發展。

惟民眾黨團總召黃國昌認為結果令人遺憾，本以為行政院利用餐會提出具體解決方案，但會上除了聽到民進黨團幹部重新回到上會期法案通過前所說的話，重新說一次，至今沒有聽到具體方案。

國民黨團亦指，對餐敍無法達成具體共識高度遺憾，如行政院不拿出具體且合法、合理的解決方案，總預算案也將持續暫緩列案，表達對行政院最強烈的抗議，直到對方拿出解決方案為止。