日揆倡亞洲北約 中俄美均不支持

日本新任首相石破茂，在上任後首次施政演說中，表達出他極關心國家和國民的安全，他首先提出的「箴言」是：「今天的烏克蘭可能是明天的東亞。」

其實在當選自民黨總裁當天，石破茂便馬上在美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）網頁，發表題為「日本外交政策的未來」的署名文章。他表示，沒有人會想到俄羅斯這個聯合國安理會常任理事國會入侵烏克蘭，而烏克蘭並非北約成員國，因此處於極度困難之中，這顯示出聯合國集體安全機制的限制，他重申建立「亞洲版北約」之必要性。

另外，如果把俄羅斯換作中國，把烏克蘭換作台灣，亞洲因為缺乏北約式的集體自衞體系，可能導致戰爭爆發，日本如何可以得到安全保障？在此情況下，建立「亞洲版北約」對於西方威懾中國至關重要。石破茂同時指出，目前日本自衞隊只有92%所需人員，但他呼籲國民要信任自民黨可保障日本的安全，他作為有經驗的國家安全事務專家，相信可以做到。

兩岸問題 與日無關 石破茂表示，北韓、俄羅斯建立了軍事同盟，俄羅斯甚至可能向北韓提供核彈技術以換取軍火支援，美國的武力優勢及阻嚇力將受到更大挑戰，因此他認為要建立「亞洲版北約」。他指出，除美日韓結盟之外，日本和其他國家如加拿大、澳洲、菲律賓、印度、法國、英國，都有準同盟（Quasi-alliance）關係，而重要的一環是將日美軍事同盟提升到英美級別，亦即美日可以改變為平等地在琉球及關島軍事基地共同協作，這樣可以進一步強化防衞，他更要求日本可發展出獨立維護主權的戰略目標。

西方媒體的分析認為，石破茂的意見並不正統，想偏離如今美國主導的軍事策略。美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達，就指對於成立「亞洲版北約」，目前是言之尚早。

事實上，日本與中國、俄羅斯甚至南韓都有領土爭議，但那是二戰遺留的問題，作為戰敗國的日本，應為過去發動的侵略作合理承擔。此外，中俄對日本政府不信任，也跟其親美抗中抗俄有關，在與中俄尋求諒解合作及默許之前，日本任何違憲作軍事擴張的舉動，都不會受到歡迎。此外，日本的國家安全根本與台灣搭不上任何關係，兩岸統一問題亦毋須日本操心，除非日本認同要跟隨美國介入中國內政。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻