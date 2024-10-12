兩岸國際

台揭新種棕腹啄木鳥
台灣澎湖縣野鳥學會研究調查組長鄭謙遜周三於東衞林區發現棕腹啄木鳥，除了是澎湖編號431號新鳥種，亦屬全台首次發現，吸引大批賞鳥人士前往拍照。鄭謙遜表示，棕腹啄木鳥在書上有「森林醫生」之稱，為啄木鳥科啄木鳥屬的鳥類，台灣過去尚無發現紀錄。
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