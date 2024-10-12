為東帝汶建學校施援 兩青單車環澳洲籌款

歷時近一年 獲52萬元全奉獻 澳洲傳媒周三報道，維多利亞省墨爾本兩名青年人正踩單車環繞全國，本周達成10萬澳元（約52萬港元）的籌款目標，全數善款用於幫助一海之隔的東帝汶兒童興建學校。兩人從南澳省艾爾半島，繼續踩單車前往該省首府阿德萊德，預計下月1日將返抵家鄉，為歷時近一年的旅程畫上圓滿句號。

年僅19歲的大學生卡邁克爾去年毅然休學，與高中畢業的18歲好友諾曼省吃儉用買下單車，從家鄉墨爾本菲茨羅伊出發。談及啟程原由，卡邁克爾稱希望追尋夢想的同時，為一個鄰近澳洲的國家帶來更多積極未來。

越過洪水山火 體驗荒蕪 騎行途中，兩人在首府城市之間穿梭數千公里，越過洪水和山火，並於荒蕪地帶體驗與世隔絕的滋味，甚至不時在高速公路與大型汽車擦身而過，歷盡艱辛。他們會停在路邊觀鳥，或特意繞至稀有鳥類的棲息地，並與旅途上遇到的人分享故事、捐善款和送上冰涼飲料。

雖然無支援團隊或贊助商，但兩人仍順利在本周達成籌款目標。今年8月，他們兩人首次到訪東帝汶，參觀慈善機構在當地興建的學校，明白到籌款對當地的重要性。兩人將把過去一年旅程製成紀錄片，探討單車和鳥類在澳洲的文化與生態意義，希望能在明年復活節前後訪問東帝汶，主持學校開幕儀式時播映。本報綜合報道