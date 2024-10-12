14死300萬戶停電 颶風米爾頓漸離佛州

【本報綜合報道】颶風米爾頓周三晚上登陸佛羅里達州，帶來狂風暴雨並摧毀大片房屋，造成至少14人死亡，約300萬戶停電。米爾頓周四清晨向東移動，逐漸遠離佛州並減弱，居民陸續返回家園，機場也開始恢復航班升降。

米爾頓登陸佛州薩拉索塔縣南部前逐漸減弱，且未正面吹襲人口稠密的坦帕灣，州長德桑蒂斯形容幸好不是最壞情況。風暴期間，佛州有棒球場的玻璃纖維屋頂被大風吹襲撕裂，電線杆和樹木倒塌。

風暴潮亦造成嚴重水浸，700多人周四從洪水中獲救，當局正清理瓦礫和恢復供電。在米爾頓登陸前，佛州刮起連串龍捲風，對房屋和建築物造成重大損害，警方仍在尋找失蹤者。

州長與拜登通話 討論善後 德桑蒂斯早前被指拒絕接聽民主黨總統候選人、副總統賀錦麗來電，他周四早上與總統拜登通電話討論災後問題。德桑蒂斯稱拜登想幫助佛州完成善後工作，聯邦應急管理局（FEMA）正加速提供撥款。國土安全部長馬約爾卡斯強調情況多變，死亡人數仍可能上升，聯邦政府將繼續協助搜救。