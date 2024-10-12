王毅法總統顧問通話 盼協商中歐貿易糾紛

【本報綜合報道】歐盟對中國電動車徵收額外關稅，為中歐關係蒙上陰影。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四與法國總統外事顧問博納通電話，博納表示法方非常重視兩國元首達成的合作共識，歐洲堅持戰略自主，致力於營造公平的營商環境，無意把中國企業和產品排除在歐洲市場之外，希望透過協商找到妥善的解決方案。

都認為不應打貿易戰

王毅則指，法國是中國在歐盟內重要經貿夥伴，良性健康的中歐經貿關係符合雙方共同利益。他與博納早前在聯合國大會期間曾就中歐貿易摩擦深入溝通，都認為不應打貿易戰，應堅持透過對話談判妥處存在的分歧。他希望法方以積極開放態度看待中歐經貿關係，推動歐方同中方相向而行，為雙方協商談判發揮建設性作用。王毅相信中法有足夠的政治智慧處理好具體領域分歧，堅持相互尊重、合作共贏，保持溝通對話和協調有力行動，維護好雙邊關係的發展勢頭。