李強赴老撾會議 晤泰柬領袖談合作

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周四在老撾萬象出席東亞合作領導人系列會議期間，分別會見泰國總理佩通坦和柬埔寨首相洪瑪奈。李強表示，中方願與泰方加強發展戰略對接，積極做好政策溝通，加快推進中泰鐵路建設，促進產業融合發展，深化產業園區、數碼經濟、新能源汽車、光伏等領域合作，更好助力各自經濟轉型升級。

打擊網賭電騙

李強表示，中方願與泰方進一步弘揚傳統友好，加強戰略溝通，拓展互利合作，推動中泰命運共同體建設不斷走深走實；同時高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，加快推進區域經濟一體化建設，加強多邊協調配合，共同維護地區和平穩定發展。佩通坦稱，願與中方進一步密切高層往來，促進經貿、農業等領域互利合作，深化人文交流，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪。泰方亦願與中方加強在東盟、瀾湄合作等多邊框架內的溝通協作，共同推動貿易和投資自由化便利化。