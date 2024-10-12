涉千億元詐騙案 中國漢印尼落網

受害投資者逾5萬 機場圖出境被攔 印尼官員周四公布，峇里島移民官員日前拘捕一名39歲中國男子，他涉嫌參與向逾5萬名中國客戶實施超過1,000億元人民幣（約1,100億港元）的投資詐騙，正被北京通緝。涉案男子當時在峇里島伍拉‧賴國際機場試圖出境，但被自動通關系統拒批出境。

當局只透露被捕男子姓氏和名字的首字母「LQ」，國際刑警組織上月25日已對他發出紅色通報，要求世界各地的執法機構拘留或逮捕他。他翌日持姓名顯示為喬‧林（Joe Lin）的土耳其護照，首次從新加坡抵達峇里島，在印尼境內並無違法行為。至本月1日他試圖從峇里島前往新加坡，但被自動通關系統拒批出境。

曾用土耳其護照 印尼法律和人權部移民局局長卡里姆（Silmy Karim）周四表示，機場電腦註冊系統中的生物特徵數據將他識別為被北京通緝的疑犯，令他最終落網。身穿橙色上衣、戴口罩的「LQ」當日現身新聞發布會，未發表任何聲明。國家警察國際部門負責人穆爾蒂（Krishna Murti）表示，需時決定是否將他驅逐出境或引渡返華，期間需確認他是否土耳其公民，抑或使用假護照進入印尼。

在上月，印尼逮捕被指與中國犯罪集團有聯繫的菲律賓打拉省班班市前市長郭華萍。她後來被遣返回菲律賓。今年6月，在泰國犯下多宗殺人及販毒案的頭號通緝犯朝瓦利特（Chaowalit Thongduang）在峇里島被捕，隨後被泰國空軍押送回國。本報綜合報道