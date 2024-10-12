建黨79年活動 金正恩攜女現身

斥有官員錯誤執行政策路線

金正恩在朝中社發表文章指，北韓正努力從今年7月的北部邊境地區洪災損失中恢復過來，同時應對國際社會制裁北韓帶來的經濟挑戰，惟部分官員以錯誤方式執行黨的政策路線，有嚴重缺點。他要求繼續加強鬥爭，消除濫權、官僚主義和非法累積財富的行為，警告這些行為侵蝕黨的發展，會讓從事腐敗行為的人留下政治生活污點。他表示，北韓勞動黨是全世界執政時間最長的政黨，要求執政幹部學習當初創黨革命者的精神，繼續堅定執行勞動黨的政策，國內外的敵人正伺機而動，黨幹部不能放鬆警惕。