建黨79年活動 金正恩攜女現身
【本報綜合報道】北韓官媒朝中社昨日報道，周四是勞動黨建黨79周年，黨中央幹部學校當晚舉行慶祝大會，領袖金正恩和女兒金主愛一同現身觀看演出。
斥有官員錯誤執行政策路線
金正恩在朝中社發表文章指，北韓正努力從今年7月的北部邊境地區洪災損失中恢復過來，同時應對國際社會制裁北韓帶來的經濟挑戰，惟部分官員以錯誤方式執行黨的政策路線，有嚴重缺點。他要求繼續加強鬥爭，消除濫權、官僚主義和非法累積財富的行為，警告這些行為侵蝕黨的發展，會讓從事腐敗行為的人留下政治生活污點。他表示，北韓勞動黨是全世界執政時間最長的政黨，要求執政幹部學習當初創黨革命者的精神，繼續堅定執行勞動黨的政策，國內外的敵人正伺機而動，黨幹部不能放鬆警惕。
朝中社公布的照片可見，金正恩父女乘坐的專車應是俄羅斯總統普京贈送的俄羅斯豪華房車Aurus。俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉（Alexander Matsegora）在黨慶晚宴坐主家席，反映俄朝之間的緊密情誼。
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