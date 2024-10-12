朝切斷互通鐵路 韓指防民眾外逃

戰雲密布 韓軍試射金牛座巡航導彈 北韓周三宣布即日起切斷連接南韓的鐵路和公路，加固防禦工事並封鎖南部邊境。南韓聯合參謀本部議長金明秀翌日指，朝方目的是防範北韓人外逃。南韓空軍另公布已於周二至周四進行金牛座遠程空對地巡航導彈實彈演練，是2017年以來首次，以應對北韓核威脅。與此同時北韓昨發聲明，譴責南韓無人機滲透至首都平壤；韓軍稱未發射無人機。

朝斥韓無人機闖平壤 金明秀表示，金正恩體制有恐懼情緒，在南部邊境構築隔離牆是為了防範外部入侵，自我孤立，是防範內出外入而採取的牽強之舉。他指出，連接兩韓的陸路交通有東海線及京義線鐵路、東海7號公路、箭頭高地通道等，北韓從去年12月起在東海線和京義線鐵路埋設地雷，今年8月完成軌枕和軌道拆除。金明秀公開朝方切斷兩韓陸路交通線的圖片，透露韓軍早已捕捉到朝方動向，北韓今次宣布完全切斷交通線是為了對相關活動賦予正當性。

朝男乘船越境向韓投誠 與此同時，南韓空軍F15K戰機日前在空中發射金牛座導彈，導彈飛行400公里成功擊中黃海的預設目標。空軍F35A和KF16戰機亦出動進行攔截巡航導彈演習。金牛座導彈最高飛行速度達到每小時1,163公里，由首爾附近地區發射的話，能在15分鐘內擊中北韓各地關鍵設施。金牛座導彈配備隱形技術，可在目標3米範圍內進行精確打擊，穿透鋼筋和混凝土牆，摧毀地下設施。

韓軍昨日公布，一名北韓男子於9月17日凌晨乘坐木船越過西海白翎島附近的北方界線（NLL）向南韓投誠。韓軍在木船越過北方界線前已捕捉到相關動向，對它進行安全引導。另外，聯合參謀本部昨日再次偵察到北韓向南韓空域飄送垃圾氣球，氣球或隨風飄至京畿道北部和江原道地區，這是北韓時隔3天再向南韓空飄垃圾氣球。本報綜合報道