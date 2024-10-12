特朗普揚言向華汽車收1000%關稅

特朗普

【本報綜合報道】距離美國大選不足一個月，共和黨總統候選人特朗普周四在關鍵搖擺州密歇根州的汽車之城底特律拉票時，誓言當選後會提供汽車貸款稅務減免，並向中國汽車徵收任何所需的關稅，阻止中國汽車進入美國市場。

在底特律拉票演講 特朗普在底特律經濟俱樂部發表長達兩小時演講上，重點談論支持傳統汽車工業，並抨擊電動車業、代表汽車工人的聯合汽車工會，甚至底特律市的經濟問題。他說：「若賀錦麗當選美國總統，整個國家最終會像底特律一樣。特朗普又提出，把民眾在汽車貸款的利息視為房屋抵押貸款，從而符合扣稅條件。他認為措施將刺激大量本土汽車生產，讓數百萬、數千萬的美國勞動家庭擁有負擔汽車的能力。

特朗普同時揚言，自己當選後會向中國汽車徵收任何所需的關稅，就算要去到 「100%、200%、1,000%」，也要阻止中國汽車打擊美國市場。他也將通知墨西哥和加拿大重新談判《北美自由貿易協定》，以解決對中國汽車製造商透過墨西哥生產汽車並出口至美國的疑慮。