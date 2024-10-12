以軍向聯國駐黎部隊開火 中方譴責

【本報綜合報道道】聯合國駐黎巴嫩臨時部隊昨天再有哨塔遭遇以色列國防軍開火，造成兩人受傷，是繼周四後再有同類事件。據悉，兩名維和部隊的斯里蘭卡成員受傷；中國維和部隊安全，狀況良好。中方強烈譴責以軍攻擊聯黎部隊陣地和哨塔。

聯合國消息人士透露，遇襲哨塔位於黎巴嫩南部納古拉地區。同一地區臨時部隊哨塔周四遇襲，當時同樣造成兩人受傷。以軍聲稱，真主黨在維和部隊陣地附近活動，行動開始前已要求聯合國部隊留在受保護區。中國外交部發言人毛寧昨天稱，中方對以色列國防軍襲擊聯黎部隊陣地和哨塔，並造成聯黎部隊人員受傷，表示嚴重關切和強烈譴責，要求對事件進行調查，對有關人員進行問責，並採取措施杜絕再次發生。

以炸貝魯特人口稠密區22死 較早前，以色列於周四晚空襲黎巴嫩首都貝魯特的人口稠密地區，一座住宅樓宇完全倒塌，另一座嚴重損毀，造成至少22人死亡，117人受傷。以色列傳媒報道，以軍目標是真主黨的聯絡及協調單位負責人薩法（Wafiq Safa）。薩法是真主黨已故領袖納斯魯拉的妹夫，多間傳媒指薩法仍然生存。