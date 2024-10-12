倘以軍向核設施轟炸 伊朗：必以牙還牙

傳美感以反擊計劃激進 溝通後分歧收窄 以色列正在擬訂報復伊朗彈道導彈襲擊的方案，伊朗最高精神領袖哈梅內伊的一位高級顧問周四警告，若以色列將目標對準伊朗的核設施，德黑蘭方面可能會改變其核政策。有美媒指，華府仍然認為以色列的反擊伊朗計劃過於激進，但在美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡日前通話後，雙方已達成更多共識。

哈梅內伊的政治顧問拉德（Rasoul Sanaei-Rad）表示，當地一些政客已提出了改變伊朗核戰略政策的可能性，並指若以色列襲擊伊朗核設施的話，將跨越地區和全球紅線。他強調，核設施有自身規約，雙方在戰時都必須考慮到這一點，並暗示伊朗可能會以以色列的核設施為目標進行報復。

多國拒讓以導彈飛越空域 另有伊朗官員向俄媒表明，該國已準備好自衞，會採取相稱攻勢回應以色列的報復，例如若以軍攻擊伊朗石油設施，伊朗會打擊以色列境內的3個主要煉油廠；若以軍攻擊伊朗能源或核設施，伊朗就會攻擊以色列境內的相應設施。該名官員警告，若以軍傷及伊朗平民或攻擊民用區域，將導致伊朗修改核戰略。英媒昨日則指，多個海灣國家正游說美國阻止以色列襲擊伊朗石油設施。

英媒引述多名知情人士報道，伊朗外長阿格拉齊本周到沙特阿拉伯與該國王儲穆罕默德‧薩勒曼會面，明確警告沙特若海灣國家允許以軍使用本國空域打擊伊朗，將被視為「戰爭行為」，伊拉克和也門的親伊朗武裝可能會攻擊相關國家的石油設施。沙特、阿聯酋、卡塔爾等國已拒絕讓以色列導彈飛越本國空域，並希望以軍不會打擊伊朗石油設施，惟以軍導彈仍可飛越約旦或伊拉克空域。同一時間，沙特和美國正進行國防層級溝通，阿聯酋亦與美方磋商。

另一方面，知情美國官員周四透露，華府仍然覺得以色列目前的報復伊朗計劃比預想的激進了少許，但拜登和內塔尼亞胡當日通電話後，雙方向正確方向前進。以色列官員則指，美以對報復性質和規模的分歧有收窄。伊朗上周二對以色列發動彈道導彈攻擊以來，美以政府一直進行溝通，然後安排拜登和內塔尼亞胡周四通電話。

當日，美國國家安全顧問沙利文和以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）先通電話，是兩國迄今對以色列報復計劃的最詳細討論，之後拜登和內塔尼亞胡對話期間重申了沙利文與德爾默的共識。華府接受以色列即將對伊朗採取一次重大攻勢，同時憂慮以軍打擊某些目標的話，會導致局勢急遽升級引發區域戰爭，目前的計劃仍比白宮希望的激進，但拜登和內塔尼亞胡通話後，美方的緊張感稍微減少。美以持續進行工作層級磋商，未來數天都會繼續。

加蘭特下周或訪美再商討 以色列安全內閣同日晚上開會討論報復計劃，以及拜登和內塔尼亞胡通話取得的共識，安全內閣可能會授權內塔尼亞胡和防長加蘭特決定執行報復時間。加蘭特下周初或到訪華盛頓，與沙利文和美國防長奧斯汀再作商討。本報綜合報道

伊朗警告以色列勿傷及平民，否則將改變核戰略。 內塔尼亞胡 哈梅內伊