醫院甫設學習困難門診 預約爆滿

【本報綜合報道】不少家長關注孩子學習困難的狀況，擔憂因各種神經發育問題、情緒障礙等因素引起。上海一間醫院近日開設學習困難門診，家長得悉後紛紛預約，並帶孩子到來檢查，目前該門診本月前三周已約滿。有醫生表示，不少家長催促增加預約名額，更有家長希望帶兩歲兒童檢查，令醫生感到哭笑不得。

有家長欲帶2歲童檢查 學習困難指各種原因引起的學習能力低、學業表現不佳，除了孩子本身學習動機和家庭教育因素等，可能有生理和心理上的因素。上海兒童醫學中心心理衞生團隊與上海交通大學心理學院聯合設立「空間與數學學習困難門診」，服務學習數學、物理、化學等感到困難的學生。院方每周二上午提供8個預約名額，掛號費為316元人民幣（約351港元）。

上海兒童醫學中心相關負責人表示，開診首日有6名家長帶孩子前往，最遠的從江蘇南通、昆山趕來，年齡集中小學四年級至初中二年級，家長均表示孩子的數學成績不好。有醫生表示，沒想到這個門診會如此火爆，但強調未到讀書年齡就不要預約。