深圳地鐵擴展 年內增5路線

廣東深圳地鐵集團近日公布，今年將有5條地鐵線陸續開通營運，其中包括南山區高新中站至深圳灣口岸的地鐵13號線一期南段，預計2026年全市軌道交通線網營運里程達657.84公里，至2030年達849公里。當中有地鐵線路近日已完成驗收，進入試營運階段。

包括深圳灣口岸至南山區 深圳地鐵集團黨委副書記、總經理黃力平周二表示，即將開通的地鐵線路還包括雙龍至坪地六聯站的地鐵3號線四期、西麗湖至深大麗湖站的地鐵7號線二期、崗廈北至華強南的地鐵11號線二期、海上田園東至松崗站的地鐵12號線二期，屆時深圳軌道交通營運里程將會在年內新增約28公里的線路。

部分線路已組織客運專業人員進駐車站與建設單位對接，檢修人員陸續進駐車輛段，保障新線路籌備高效推進。黃力平透露，地鐵11號線新車列車已基本完成製造，正進行上線的調試和測試工作，後續將上線投入運行。新車投入後將進一步縮短行車間隔，有望緩解早晚高峰客流擁擠情況。

現時連同有軌電車在內，深圳市城市軌道交通運營線路達到17條，393座車站，總線網長度567.1公里，位居全國第5。深圳市地鐵線網密度（按照行政區面積測算）達0.28公里/平方千米，繼續領先全國。今年上半年，全市軌道交通線網累計運送乘客14.63億人次，與2023年同期相比增長超17%。

安徽宣績高鐵開通 車程大減 另外，安徽宣城至績溪高速鐵路於昨日開通營運，起始至終點站最快可在39分鐘到達，較此前縮短1小時46分鐘，進一步完善長三角鐵路網。宣績高鐵位於安徽省宣城市境內，全長115公里，全線設宣城、寧國南、績溪北3座車站，設計時速350公里。本報綜合報道