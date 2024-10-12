前記者揭江歌母賣慘騙款

【本報綜合報道】中國籍女留學生江歌2016年在日本遇害，其母江秋蓮因女兒好友劉鑫（已改名劉暖曦）未及時施救，向對方提告，案件轟動一時。內地有前調查記者在網上發文指控，江秋蓮營造「失孤困苦的單親媽」人設騙捐款，實際曾有多段婚姻，包括與一名瀕死的五保戶老人登記結婚。發文者怒斥江秋蓮欺騙全社會整整8年，是驚天騙局。

涉款數千萬 已實名舉報 在社交平台擁有500萬粉絲的前調查記者「理記」近日發布一系列文章，質疑江秋蓮多年來無底線騙捐，聲稱自己單身24年獨自撫養江歌是徹頭徹尾的謊言，實際情況是她有多段婚姻，還有一名兒子。江歌遇害後，一直有網民同情江秋蓮處境及不滿劉鑫不負責任，不斷有人向江秋蓮捐款，多年來已募得數千萬人民幣的巨款。

「理記」近日向山東青島政府實名舉報，即墨市環秀街道王家官村黨委書記兼村主任王兆杰2007年策劃並夥同江秋蓮，詐騙五保戶黃×福遺產宅基地和地面附屬物。江秋蓮周二在直播期間，曾有網民要求她回應多項指控，她僅反駁「我就看能把我怎麼地」。