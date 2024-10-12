履歷疑造假 29歲男子擁4博士學位 研究院叫停聘任展調查

【本報綜合報道】內蒙古民族文化藝術研究院29歲研究員趙子健，因年紀輕輕擁有4個不同專業的博士學位及兩段博士後經歷，引起內媒注意，被外界懷疑學歷真實性。該研究院前日通報，暫停與趙子健的聘任關係，對其學歷學位開展核查。內媒昨日報道，趙子健是民辦大學四川傳媒學院播音主持專業學生，於2017年本科畢業。

兩屬「野雞」學位 花錢可買 該研究院審驗趙子健提供的有關資料，上周二擬聘任他為兼職研究人員。履歷表顯示，趙子健不僅擁有藝術學、心理學、教育學及聖經研究博士，也是技術管理（藝術科技）博士後、心理學博士後，是亞洲人文與社會研究所所長和教授。他主要研究方向包括媒介文化、藝術科技、消費者行動及智能傳播等，曾在國內外6間大學學習工作，有22個社會兼職。

知情人士透露，趙子健在四川傳媒學院期間學習成績、科研成果各個方面都很不錯，因此也獲得了2017年優秀畢業生的榮譽稱號。四川傳媒學院2017年6月舉辦學生畢業典禮暨學位授予儀式，相關報道顯示，播音與主持藝術學院的趙子健作為畢業生代表在儀式上發言。但聲稱是其本科同學的人指，對趙子健的印象僅停留在「有這個人」。

有評論指出，趙子健至少有兩個博士學位是不被承認的「野雞」學位，花錢便可買到。內蒙古民族文化藝術研究院前日說明事件，稱今年8月通過微信公眾號發布兼職研究人員招聘訊息，擬聘任趙子健為兼職研究人員，周二發布了其個人履歷。關注到對其學歷存疑的報道後，該院決定暫停與他的聘任關係，並將進一步加強兼職研究人員的資格審核和管理工作。