扮名人吸8.8億「投資額」 台商判囚14年2個月

【本報綜合報道】亞太聯合總商會台灣分會理事長蔡國安早年冒用台灣前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等人名義，以各種投資案吸金37億元（新台幣‧下同，約8.8億港元）。台媒前日報道，台灣最高法院已駁回蔡國安上訴，判囚14年2個月定讞。

有受害者被騙逾2億 案情指，67歲蔡國安無會計師資格，卻經營會計師事務所、投顧公司，並擔任亞太聯合總商會台灣分會理事長。2014年起，他對外謊稱與蕭萬長夫婦、前菲律賓總統杜特爾特有良好關係，編造不實投資案。被害者中不少是醫生、企業人士，更有人被騙9億（約2.1億港元）。

新北地方法院一審判蔡國安14年有期徒刑，高等法院二審認為蔡國安犯罪證據確鑿，偽造名人名義、虛捏不實投資方案吸金，許多人畢生積蓄成空，手法惡劣，加重改判其14年2個月有期徒刑。最高法院認為二審認事用法無違誤，全案定讞。