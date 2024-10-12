京華城弊案 兩被告提訊 朱亞虎就羈押上訴失敗

【本報綜合報道】台灣威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎涉京華城弊案被羈押，日前不服提抗告，法院重開羈押庭，認為他對行賄金額及範圍未全部透露實情，裁定繼續羈押。台北地檢署昨日再度提訊朱亞虎和在押的台北市前副市長彭振聲，囚車上午抵達地檢署，兩人面對台媒詢問時均無回應。

柯文哲除涉京華城弊案外，他在競選台灣總統期間的競選總部亦涉政治獻金假帳風波。台北地檢署昨日指揮調查局北機站約談民眾黨秘書長周榆修、發言人戴于文等10多人作證，將視情況決定是否移送複訊。民眾黨指摘，司法機關幾乎全面清算，製造風聲鶴唳的恐怖氛圍，但該黨絕不退縮妥協；又稱有義務配合調查，但質疑檢調大規模約談的原因。該黨呼籲調查部門依證據辦案，切勿踰越偵查必要範圍，否則令司法公信力再受重創。