兩岸國際

歐盟對華膠合板反傾銷調查

英國傳媒周四報道，歐洲生產商近日提出申訴指來自中國的廉價硬木膠合板激增，相信大部分源自俄羅斯，而在俄烏戰事開打後，歐盟已禁止從俄羅斯進口木材。歐盟目前正對廉價進口膠合板展開反傾銷調查，可能加深中歐貿易糾紛。（綜合報道）
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