台斥巨資打撈失事幻影戰機

台灣空軍第二聯隊編號2047的幻影2000戰機，上月10日晚間於新竹基地西南19海里處墜毀，機師謝沛勳及時彈射獲救。事發一個月後空軍完成招標，將斥資4,669萬新台幣（約1,144萬港元）委託民間公司打撈失事戰機，並釐清事故發生原因。（綜合報道）