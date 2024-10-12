全國政協會議閉幕 公布部分人事任免

李小鵬

【本報綜合報道】政協第十四屆全國委員會常務委員會第九次會議昨日在北京閉幕，會上決定增補鄧小剛和庹震為第十四屆全國政協委員；任命交通運輸部部長李小鵬為經濟委員會副主任、鄧小剛為農業和農村委員會駐會副主任、庹震為教科衞體委員會副主任、徐樂江為民族和宗教委員會副主任，梁曄不再擔任農業和農村委員會駐會副主任；並通過關於接受龔六堂辭去第十四屆全國政協委員的決定，及撤銷肖龍旭第十四屆全國政協委員資格的決定。

李小鵬任經濟委員會副主任 人力資源和社會保障部同日公布國務院任免國家工作人員名單，任命哈爾濱工業大學黨部書記熊四皓為教育部副部長，並免去張春生的民政部副部長職務，由廣西壯族自治區政府前副主席李常官接任。1969年出生的熊四皓是江西高安人，曾任工業和信息化部通信保障局副局長，湖南省通信管理局黨組書記、局長等職務，其後調往哈爾濱工業大學工作。1968年出生的李常官是廣西德保人，長期在廣西工作，曾任自治區投資促進局黨組書記、局長，自治區經濟技術協作辦公室主任等職務。

任免名單中，中央黨校（國家行政學院）校（院）務委員會委員張忠軍，另被任命為國家行政學院教育長。資料顯示，出生於1968年的張忠軍是安徽鳳陽人，擁有研究生學歷、法學博士學位，曾擔任中央黨校辦公室主任、進修部主任，中央黨校（國家行政學院）副秘書長兼進修二部主任等職務。