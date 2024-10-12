歐洲議會促華放維族人 中國使團斥無中生有

【本報綜合報道】歐洲議會周四通過緊急決議，譴責中國政府迫害新疆維吾爾族，並呼籲中方立即無條件釋放多名維吾爾被拘留人士。中國駐歐盟使團昨日回應批評，有關決議嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

表示憤慨反對 歐洲議會以540票贊成、23票反對和47票棄權通過上述決議，強烈譴責中國對維吾爾族和其他少數民族的「鎮壓和針對性行為」，包括強制絕育、限制生育措施、破壞維吾爾族身份認同等，稱該等行為構成危害人類罪，並存在嚴重的種族滅絕風險。決議呼籲中方立即無條件釋放維吾爾經濟學家伊力哈木·土赫提、退休醫生古麗善‧阿巴斯等人。

中國駐歐盟使團反斥歐洲議會有關決議罔顧事實，無中生有，顛倒黑白，惡毒攻擊中國新疆人權狀況和司法個案，粗暴干涉中國內政和司法主權。中方認為，歐洲議會沒權利也沒資格對新疆人權狀況指手畫腳，其三番四次對別國司法個案橫加干涉，嚴重違背法治精神，充分暴露其虛偽雙標；強調攻擊抹黑中國治疆政策、詆毀中國形象、遏制中國發展的圖謀注定不會得逞。