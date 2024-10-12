華兩航母同泊三亞港 料碼頭合練

【本報綜合報道】中國航母遼寧號與山東號早前分別跟其編隊，先後在西太平洋等海域完成遠洋訓練，據報兩航母近日同時進駐海南三亞軍港。美媒引述專家預料，雙航母將展開碼頭合練，日後再移往海上合練戰術和編隊，雙航母戰鬥群將很快成形。

「空中巴士國防與太空」（Airbus DS）網站披露的衞星照片顯示，遼寧號與山東號停泊在三亞軍港，相中可見兩艦甲板舷號、艦載機，碼頭旁還有一艘052D型驅逐艦和051B型驅逐艦深圳號。有軍事自媒體指出，遼寧號與山東號順利會師三亞絕對是歷史性時刻，兩航母上一次同框是在大連造船廠，山東號當時剛下水尚未服役，故今次雙航母在軍港碼頭才算是真正具意義的同框會師。

雙航母戰鬥群將不久後成形 另有專家分析認為，遼寧號與山東號將展開雙航母碼頭合練，包括艦艇損害管制搶修互助，戰時可造成中國航母內部損毀的只有美軍，因應台海局勢和海軍軍艦使用規則，此時展開該演練非常有必要。專家又認為，如兩航母在三亞的時間夠長，料還會出海展開艦載機的互降和護航編隊演練，並認為解放軍日後定會雙航母一起使用。