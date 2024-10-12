恐襲兩死 中方工作組赴巴國 善後兼督促緝兇

巴基斯坦中資企業卡西姆港發電有限公司車隊，周日晚在卡拉奇國際機場附近遭遇恐襲，中方人員兩死一傷，另有多名巴方人員傷亡。中國外交部昨日表示，中方已立即派遣跨部門工作組赴巴展開工作，要求巴方全力救治傷者，徹查事件真相，緝兇懲惡，並採取更嚴格安保措施，確保中國在巴人員、機構和項目安全。

中方跨部門工作組周二抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，就卡拉奇恐襲事件展開後續處置工作，立即會同中國駐巴使館、有關企業等全面展開事件應急處置，並密集會見巴基斯坦外交部、內政部以及軍警、情報部門負責人，要求妥善處理善後事宜。巴方強烈譴責恐襲事件，已全面展開善後處置和查案緝兇，將進一步強化安保措施，全力保護中方在巴利益。

本年4宗針對中資項目人員 工作組在巴期間弔唁遇難同胞，赴醫院探望傷者，並前往項目營地慰問企業員工。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二已會見巴基斯坦駐華大使哈什米，對方承諾將盡最大努力完善安保舉措，與中方加強反恐安全合作，強化對在巴中國人員、項目和機構安全保障。

連同卡拉奇國際機場附近的襲擊，已是巴基斯坦今年第4宗針對中資項目人員的襲擊，令中巴經濟走廊的發展蒙上陰影。今年3月，巴基斯坦一周內發生了3宗針對中資項目的襲擊。其中一次，自殺式炸彈襲擊者針對中國葛洲壩集團公司營建的達蘇水電站項目展開襲擊，造成5名中國人死亡。

武裝分子襲巴煤礦 20死7傷 另一方面，巴基斯坦西南部俾路支省杜吉區一個煤礦周四晚有武裝分子闖入施襲，造成20名礦工死亡，7人受傷。暫時未有組織認責。警方昨日指，一批槍手到Junaid Coal公司旗下煤礦的宿舍，並對在內的礦工開槍，大部分遇難者來自俾路支省，其中3名死者和4名傷者來自阿富汗。本報綜合報道