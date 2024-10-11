兩岸國際

加男日破2食飲世績
加拿大男子傑克近日同一天打破兩項健力士世界紀錄，包括在3分鐘內吃掉最多辣醬，以及用21.71秒的最短時間內用紙飲管喝濃縮果汁。按規定，吃辣醬只能用湯匙，加上時間有限，傑克挑戰時表情痛苦，但仍然逐匙將辣醬送入口，展現強大鬥志，最終吃掉1.12公斤是拉差辣醬。
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