加拿大男子傑克近日同一天打破兩項健力士世界紀錄，包括在3分鐘內吃掉最多辣醬，以及用21.71秒的最短時間內用紙飲管喝濃縮果汁。按規定，吃辣醬只能用湯匙，加上時間有限，傑克挑戰時表情痛苦，但仍然逐匙將辣醬送入口，展現強大鬥志，最終吃掉1.12公斤是拉差辣醬。