散文具詩意革新 韓女作家奪文學諾獎

【本報綜合報道】2024年諾貝爾文學獎昨日在瑞典揭曉，得主是南韓女作家韓江。她是首名獲得上述殊榮的亞洲女性之餘，也是繼已故前總統金大中2000年取得諾貝爾和平獎後，第二名奪得諾獎的南韓人。

作品直面歷史傷疤 瑞典文學院表示，韓江的文學作品直接面對歷史創傷，揭示人類在生活中的軟弱，是極具衝擊力和詩意的散文。韓江在自身的作品中正面對抗歷史創傷和無形主宰者，表現出人生的軟弱之處。她對肉體與靈魂、生與死之間的關係有着獨到見解，憑藉着頗具詩意和前衞文風成為當代散文的創新者。韓江將獲得1,100萬瑞典克朗（約822萬港元），今年諾貝爾文學獎頒獎典禮將於12月10日在瑞典斯德哥爾摩舉行。

韓江是南韓當代最具代表作家之一，2016年以《素食者》榮獲國際布克獎。布克獎與諾貝爾文學獎、龔古爾獎一道稱為世界三大文學獎。韓江1970年11月出生於全羅南道光州市，畢業於延世大學國文系，父親為小說家韓勝源。她1993年在季刊《文學與社會》冬季刊上發表一首詩而涉足文壇，隔年在《首爾新聞》主辦的文學徵集活動中以《紅錨》獲獎，轉型為小說家。文壇評價，韓江以極具詩意且抒情的文筆詮釋生死、暴力等普世人性問題，作品世界獨樹一格。代表作品有《素食者》、《少年來了》、《不做告別》、《玄鹿》、《起風了，出發吧》等。