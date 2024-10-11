颶風登陸佛州中西部 280萬戶停電釀4死

米爾頓晚上8時半登陸佛州中部西埃斯塔基，鄰近的聖彼得斯堡市是重災區之一，雨量逾460毫米。登陸地點附近坦帕灣4條主要大橋封閉，一連兩日最少3,600班航班取消。颶風引發風暴潮，佛州西部多個縣市水位急速上漲。米爾頓由西向東橫過佛州，近730萬人強制疏散。州長德桑蒂斯稱，至少9,000名國民警衞軍及多名救援人員待命，預備好應急物資，又安排逾5萬名工人在安全情況下搶修電力。

佛州多地錄到廿多宗龍捲風報告，數以百計房屋損毀造成傷亡，全日共發出百多個龍捲風警告，是有紀錄以來最多。白宮、司法部和聯邦貿易委員會（FTC）警告，對於試圖利用颶風災情欺詐消費者的企業和個人，聯邦政府將追究他們的責任。米爾頓登陸前稍為減弱，上岸時每小時風速大約200公里，但暴風圈比前一天大一倍。美國國家海洋及大氣總署（NOAA）無人船曾在距離風眼約74公里的海域，錄得8米高巨浪。