法將援烏幻影戰機 配新型空對地武器

烏總統稱最遲明年行動結束戰爭 法國國防部長勒科爾尼周二證實，將向烏克蘭提供幻影2000戰機。戰機配備新型空對地作戰及電子戰系統，可精準打擊近250公里外的地面目標。

勒科爾尼表示，仍繼續在南錫空軍基地培訓烏克蘭空軍機師及機械機械師，目標是烏克蘭明年上半年可以使用幻影2000戰鬥。勒科爾尼透露，由於疾風戰機可能提前交付，向烏克蘭交付幻影2000有望加快。法國空軍擁有近100架各型幻影2000，海軍則有40架。其中，法國空軍37架從1990年代出廠的幻影2000-5，於本年至2029年逐步退役，估計烏克蘭能獲得12架左右。幻影2000-5加入烏克蘭空軍後，將擴大第7戰術航空旅轟炸機機隊陣容，或可另外新編一個轟炸機旅。

可加強打擊俄縱深地區目標 蘇聯1991年解體後，第7戰術航空旅繼承近200架1970年代出廠的蘇24戰鬥轟炸機，經歷歲月洗禮及俄烏戰爭，目前現役僅有十多架。烏克蘭空軍顯然計劃在可見未來讓蘇24繼續服役，並研發出新的本國製滑翔炸彈，為蘇24提供更多武器選擇。幻影2000-5交付烏克蘭後，與久經沙場的第7戰術航空旅並肩作戰，烏克蘭空軍可加強打擊南部縱深地區的俄羅斯軍艦、防空系統、指揮所和兵站。

此外，烏克蘭總統澤連斯基周三表示，當前的俄烏戰場局勢為烏軍創造了機會，最遲可在明年採取行動結束戰事。澤連斯基出席在克羅地亞舉行的第3次烏克蘭—東南歐峰會，他指烏軍有機會在今年10月至12月之間把局勢推向和平與長期穩定，戰爭最遲可在2025年結束。他又警告西方盟友的任何軟弱迹象都可能讓俄羅斯總統普京更膽大妄為，重申烏克蘭希望獲得美國等重要盟友的支持。本報綜合報道